Москва, , 09:17 — REGNUM

Художественный руководитель театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров действительно был госпитализирован в клинику в Москве. Об этом 20 августа сообщил директор театра Марк Варшавер.

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Варшавер уточнил, что режиссёр был доставлен в больницу с подозрением на воспаление лёгких. Для установления точного диагноза врачи проводят необходимые клинические анализы.

«Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, — приводит ТАСС слова директора театра. — Мы надеемся, что он отделался лёгким испугом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 20 августа, стало известно о том, что 85-летний режиссёр Марк Захаров госпитализирован в реанимацию. Врачи оценивают его стояние как тяжёлое, но стабильное.