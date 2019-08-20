Улан-Удэ, , 09:17 — REGNUM

Советник главы Бурятии по экономическим вопросам Алдар Бадмаев уличил местные СМИ в распространении чернухи и отсутствии внимания к позитивным новостям. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук».

"Сейчас обсуждал с одним из наших известных предпринимателей политику наших СМИ в отношении наших предприятий. Все платно. Любая позитивная новость только за деньги и немалые. А вот чернуха лезет везде и всегда», — отметил он.

В качестве примеры он привёл компанию «Молоко Бурятии», о долгах которого местные масс-медиа писали ранее. Однако никто, по его словам, не обратил внимание на то, как предприятие расплатилось со всеми долгами и «выходит на устойчивую траекторию развития».

«А потом задаём вопрос, почему население республики считает, что у нас все плохо. Как говорилось в известной пьесе, разруха (читай депрессивность) рождается сначала в сознании, а потом переносится в реальность», — заключил Алдар Бадмаев.

Подобный идеализм, простительный для писателя, со стороны советника по экономическим вопросам выглядит несколько странно. Кому как не экономистам не знать, что первична всё же экономика и материя, а сознание вторично.

Впрочем, представители региональных масс-медиа не остались в долгу, указав в комментариях на то, что представители компании, на которую ссылался экономист, даже не пытались наладить контакты со СМИ.