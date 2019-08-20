Вашингтон, , 09:08 — REGNUM

Завещание за два дня до самоубийства написал американский финансист Джеффри Эпштейн, обвинённый в торговле несовершеннолетними. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении документы.

Состояние покойного финансиста составляет около $600 млн. Это активы Эпштейна в хедж-фондах и другие инвестиции, которые будут храниться в недавно созданном трастовом фонде. Завещание и сопутствующие документы были подписаны в присутствии адвоката Мариэль Миро.

Напомним, миллиардера Джеффри Эпштейна арестовали 6 июля в штате Нью-Джерси по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. По версии следствия, в его особняк привозили девочек, которые подвергались там домогательствам и сексуальному насилию.

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10 августа стало известно о смерти финансиста в одной из тюрем Нью-Йорка, где он находился в камере предварительного заключения. Экспертиза показала, что Эпштейн покончил с собой.

Как сообщало ИА REGNUM, в скандал вокруг Эпштейна оказался вовлечен, в частности, британский принц Эндрю. Однако член королевской семьи заявил, что не был причастен к предполагаемым сексуальным преступлениям Эпштейна, который когда-то был его другом.

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