Лондон, , 11:37 — REGNUM

Британский певец Элтон Джон выступил в понедельник, 20 августа, в поддержку принца Гарри Уэльского и его жены Меган Маркл, подвергшихся жесткой критике со стороны СМИ. О несправедливости такой критики Джон написал на странице в соцсети Twitter.

Джон написал, что он предоставил Гарри и Меган, гостивших с их малышом на его вилле в Ницце, личный самолет из соображений безопасности.

«Мать принца Гарри, принцесса Диана, была моим дорогим другом, и я чувствую себя обязанным защитить Гарри и его семью от нападок, из-за которых погибла и она», — написал Элтон Джон.

Он добавил, что был «глубоко огорчен искаженным и злонамеренным сообщением в прессе» относительно их визита на прошлой неделе.

Обвинения посыпались на Гарри и Меган после того, как за 11 дней они совершили 4 перелёта на частном самолёте. Журналистам показалось лицемерным, что представители монаршей семьи Соединенного Королевства, позиционирующие себя как активные борцы за экологию, таким образом «способствуют загрязнению окружающей среды».