Копенгаген, , 08:43 — REGNUM

В Дании скончался миллиардер, основатель сети товаров для дома Jysk Ларс Ларсен. Он умер через два месяца после ухода с поста председателя своей компании. Ему был 71 год.

«Утром 19 августа Ларс Ларсен скончался в своем доме недалеко от Силькеборга, Дания, в окружении своей ближайшей семьи», — говорится в сообщении Jysk.

Уточняется, что Ларсен скончался от рака печени.

«Сегодня мы потеряли отца, мужа и деда, а Дания потеряла поистине замечательного торговца. Всем нам его будет не хватать […], мы сделаем всё возможное, чтобы продолжить дело всей его жизни», — сказал сын Ларсена Якоб Брунсборг.

После ухода своего отца в июне 2019 года с поста председателя совета директоров Jysk правление компании возглавил его сын. У миллиардера осталась жена, двое детей и четверо внуков.

Добавим, что мебельный ретейлер Jysk был основан Ларсеном в 1979 году и впоследствии превратился в главный мебельный магазин Дании. В настоящее время в сеть входят свыше 2,8 тыс. магазинов в более чем 50 странах мира. Согласно последнему годовому отчёту, компания получила доход в размере $4 млрд (26 млрд датских крон). Состояние самого Ласерна, по данным Forbes, оценивается в $4,4 млрд.