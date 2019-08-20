Красноярск, , 08:34 — REGNUM

В новом учебном году в Красноярском крае будут функционировать 1075 школ, за парты сядут 345 967 учеников, из них 38 824 человека пойдут в первый класс. Такие данные были озвучены в ходе заседания президиума регионального правительства. Подробности сообщает официальный сайт края.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

По словам министра образования края Светланы Маковской, почти 90% учебных заведений уже получили положительные заключения надзорных органов и готовы принять учеников. Вместе с тем красноярский губернатор Александр Усс обратил внимание на особую важность актуализации плана строительства учебных учреждений в территориях, где ощущается нехватка мест для учащихся и где школы требуют модернизации.

Напомним, в 2018 году за парты сели более 111 тысяч школьников Красноярска, это почти на 4,5 тысячи человек больше, чем в прошлом учебном году, — рекордное количество.

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В июне 2019 года на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным пробилась жительница Красноярска Ксения Бессонова. Она попросила главу государства от лица жителей всего микрорайона посодействовать в строительстве школы, детского сада и парка.

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