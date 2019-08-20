Москва, , 08:32 — REGNUM

Народный артист СССР, известный режиссёр Марк Захаров попал в больницу в Москве. Об этом 20 августа сообщил телеканал РЕН-ТВ.

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Уточняется, что артист обратился за медицинской помощью после того, как у него началась тяжелая одышка. В настоящее время 85-летний художественный руководитель театра «Ленком» находится в реанимации.

Предварительно, медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких. По словам врачей, состояние режиссёра тяжёлое, но стабильное.

Напомним, среди многочисленных режиссёрских работ Марка Захарова особую известность и популярность получили такие фильмы, как «Формула любви», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2018 года Марк Захаров отметил свой юбилей. С круглой датой выдающегося режиссёра, народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ленком» поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Захаров открыл целую плеяду талантливейших актёров, вписал в историю российского кинематографа яркие, незабываемые страницы и создал ставший уже легендарным театр «Ленком» — настоящее явление в культурной и общественной жизни страны.