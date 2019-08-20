Лхаса, Китай, 20 августа 2019, 08:29 — REGNUM
В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая будет построено 490 автоматизированных метеорологических обсерваторий с целью улучшения мониторинга и предсказания погоды, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.
Станции будут фиксировать данные, включая изменение направления движения воздуха, скорость ветра, дожди, перепады температур и влажности, что в совокупности должно значительно улучшить возможности Тибета по предсказанию природных катаклизмов.
Отметим, что в районе Тибетского нагорья зафиксирован самый быстрый рост температур во всем Китае в период с 1961 по 2018 годы, что ведет за собой серьезные климатические изменения.