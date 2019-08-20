Лхаса, Китай, , 08:29 — REGNUM

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая будет построено 490 автоматизированных метеорологических обсерваторий с целью улучшения мониторинга и предсказания погоды, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1936

Станции будут фиксировать данные, включая изменение направления движения воздуха, скорость ветра, дожди, перепады температур и влажности, что в совокупности должно значительно улучшить возможности Тибета по предсказанию природных катаклизмов.

«Климат в Тибете очень сложный, и нам крайне тяжело предотвращать климатические катастрофы», — заявил глава метеорологического бюро региона Лхадро, отметив, что бюро разработало план по улучшению профилактики климатических катастроф на начальном уровне уже к 2022 году.

Отметим, что в районе Тибетского нагорья зафиксирован самый быстрый рост температур во всем Китае в период с 1961 по 2018 годы, что ведет за собой серьезные климатические изменения.