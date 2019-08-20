Лхаса, Китай, 20 августа 2019, 08:29 — REGNUM

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая будет построено 490 автоматизированных метеорологических обсерваторий с целью улучшения мониторинга и предсказания погоды, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1936
Николай Рерих. Зов неба. Молния. 1936

Станции будут фиксировать данные, включая изменение направления движения воздуха, скорость ветра, дожди, перепады температур и влажности, что в совокупности должно значительно улучшить возможности Тибета по предсказанию природных катаклизмов.

«Климат в Тибете очень сложный, и нам крайне тяжело предотвращать климатические катастрофы», — заявил глава метеорологического бюро региона Лхадро, отметив, что бюро разработало план по улучшению профилактики климатических катастроф на начальном уровне уже к 2022 году.

Отметим, что в районе Тибетского нагорья зафиксирован самый быстрый рост температур во всем Китае в период с 1961 по 2018 годы, что ведет за собой серьезные климатические изменения.