Москва, , 08:27 — REGNUM

В московских аэропортах задержаны и отменены 43 рейса, сообщает 20 августа онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По информации на 8:23, в аэропорте «Внуково» 15 рейсов задержано, два отменено. В «Домодедово» 19 рейсов задержано, пять отменено. В «Шереметьево» отменённых рейсов нет, задержано два.

Причины сбоев не сообщаются. Данные предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 20 августа ожидается жаркая безветренная погода, до вечера без осадков.

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