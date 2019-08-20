Пекин, , 08:23 — REGNUM

Самый высотный в мире океанариум открылся для посещения общественности провинции Цинхай на северо-западе Китая, получив за первые выходные более 8 тыс. посетителей, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

Океанариум расположен на высоте 2261 метра над уровнем море, а площадь его достигает 28 тыс. кв. метров. На его строительство потребовалось почти два года, а расположен он в городе Синин, столице провинции Цинхай. Таким образом, океанариум стал первым в Тибетском нагорье.

Голый карп (Gymnocypris przewalskii), являющийся эндемиком для озера Цинхай, будет представлен на обозрение общественности наряду с более чем 400 водными видами и более 100 наземными обитателями.

Ожидается, что посетителям удастся посмотреть на «звездных животных» вроде двух белуг из России, восьмерых дельфинов из Японии, а также арктических волков и песцов.