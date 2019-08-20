Абакан, , 08:21 — REGNUM

Жителей Хакасии предупредили, что хотя и наступила пора для сбора ягод и орехов, но собирать дикоросы можно не повсеместно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Виноградов. Сбор грибов в лесу. 1927

Как указывается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона, «по приказу Минприроды Хакасии», в Саяногорском и Усть-Бюрском лесничествах срок заготовки лесных ягод наступит с 26 августа, на севере республики — в Орджоникидзевском районе — только в последний день лета. Кедровые орехи без ущерба для природы разрешенособирать с 20 августа только в Аскизском районе, в остальных — ближе к 1 сентября.

Отмечается, что сроки установлены в зависимости от климатических зон и многолетних наблюдений лесничих.

Те временем лесные инспекторы вместе с сотрудниками правоохранительных органов усилили патрулирование лесных массивов.

Нарушителей будут привлекать к административной ответственности — предусмотрен не только штраф, но и возмещение ущерба за каждый килограмм дикорастущих ягод или ореха.

На сайте министерства подчёркивается, что в установленные сроки разрешена заготовка ягод и орехов только для собственных нужд. Для коммерческих целей необходим договор аренды лесного участка.

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