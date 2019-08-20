Москва, , 08:20 — REGNUM

В Москву 20 августа возвращается лето, сообщили в центре «Фобос».

Жара

"Большую часть вторника столичный регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной, сухой и не по сезону теплой погоды при температурном фоне на 7−8 градусов выше многолетней климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Вечером местами в Подмосковье «вырастут «башенки» кучево-дождевых облаков, переходящие в грозовое состояние».

В Москве ожидается переменная облачность без осадков в течение большей части дня, ближе к вечеру возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве составит от 27 до 29 градусов, в Московской области от 25 до 30 градусов. Скорость ветра не превысит 6 м/с.