Москва, , 08:14 — REGNUM

В Москве в третий раз пройдет акция, приуроченная к Международной ночи летучей мыши. С 21 по 31 августа в столице проведут цикл тематических мероприятий, сообщается на сайте мэра.

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В 2019 году «Ночь летучей мыши» впервые отметят в 11 столичных зонах отдыха и парках. Посетители узнают больше интересных фактов из жизни рукокрылых, например, почему летучие мыши спят вниз головой.

Также гости смогут поучаствовать в мастер-классах, а тех, кто придет в костюме летучей мыши или других ночных обитателей леса, ждут призы.

В парках Москвы открылись веранды здоровья

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодная акция «Ночь летучей мыши» проходит в 30 странах мира. В черте Москвы обитают шесть видов рукокрылых.

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