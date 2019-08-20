Казань, , 08:09 — REGNUM

В детском оздоровительном лагере «Заречье» (Татария) в августовскую смену отдохнули почти 100 детей из Луганска и Донецка. Они изучали историю республики и знакомились с традициями татарского народа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства по делам молодёжи РТ.

92 ребёнка провели в регионе 16 дней — со 2 по 18 августа. Маленьких гостей из неспокойных регионов поприветствовал глава министерства Дамир Фаттахов, отметивший, что решение об отдыхе детей из Донецка и Луганска принималось на уровне республиканских властей. Министр пригласил детей снова в гости и отметил, что возможно кто-то захочет после школы учиться в вузах Казани.

Напомним, это не первый год, когда дети из Луганска и Донецка отдыхают в Татарии. За 2018 год здесь провёл летнее время 91 ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM 19 августа, за прошедшие сутки по территории Донецкой Народной республики украинские силовики в нарушение перемирия произвели восемь обстрелов.