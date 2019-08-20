Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM

В ходе международных военных учений «Селенга-2019» на территории Монголии, военнослужащие занимаются также поиском останков солдат, погибших в ходе битвы при Халкин-Голе в 1939 году.

Как передает агентство «Монцамэ», об этом заявил руководитель учений ВС России генерал-лейтенант Михаил Носулев.

«Мы уже нашли останки 13 советских военных и планируем сделать торжественное захоронение в процессе проведения этих учений», — заявил он.

Напомним, в учениях принимает участие около тысячи российских военнослужащих и примерно столько же монгольских. Задействовано также до 400 единиц военной техники с обеих сторон. Впервые в этом году в международных учениях «Сэлэнгэ-2019» приняли участие армейская авиация ВВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках культурного досуга, участники манёвров посетили места боевой славы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол, 70-летие которого будут отмечать в Монголии в сентябре.

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