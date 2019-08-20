Горно-Алтайск, , 07:56 — REGNUM

Министр науки России Михаил Котюков позитивно оценил планы по открытию новых направлений в Горно-Алтайском государственном университете. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Министр прибыл на Алтай в понедельник 19 августа.

По словам ректора вуза Валерия Бабина, университет готовится к лицензированию такой специальности, как «электроэнергетика и электротехника».«В целом необходимо актуализировать программу развития университета, чтобы она стала обеспечивающим инструментом для программы развития республики, ключевым документом с точки зрения кадров и компетенций, прогнозов», — отметил министр. Он добавил, что данная программа должна учитывать те возможности, которые есть в национальных проектах, не ограничиваясь только нацпроектом «Наука». По его мнению, университеты могут найти приложение для своих возможностей практически в каждом национальном проекте.

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