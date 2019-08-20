Сан-Сальвадор, , 07:49 — REGNUM

Верховный суд Сальвадора оправдал женщину, обвиняемую в совершении аборта после изнасилования, об этом 19 августа сообщает Al Jazeera.

Обвинение просило для 21-летней женщины тюремное наказание сроком на 40 лет. Суд признал женщину невиновной, констатировав, что у нее был выкидыш и она не прибегала к незаконным методам.

Напомним, 21-летняя Эвелин Эрнандес стала жертвой изнасилования, в результате которого в апреле 2016 года у нее случился выкидыш. Женщина заявляла, что не была осведомлена о ее беременности.

В июле 2017 года состоялось первое судебное разбирательство в результате которого Эрнандес была приговорена к 30 годам лишения свободы, однако апелляция позволила пересмотреть решение суда.

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