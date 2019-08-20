Челябинск, , 07:42 — REGNUM

В Челябинске создан пункт временного размещения для пассажиров микроавтобуса, столкнувшегося с КамАзом. Об этом сообщает областное управление МЧС.

По данным на утро 20 августа, в ПВР были четыре человека. Его создала администрация Советского района Челябинска.

Сейчас выясняются личности пострадавших, а также их диагнозы. Также идёт проверка по факту самой аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус ехал из Уфы в югорский Нижневартовск. Ночью в Челябинске он столкнулся с грузовиком. Пострадали 13 человек, включая подростка.

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