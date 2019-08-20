Москва, , 07:40 — REGNUM

Самым популярным музеем у школьников Москвы стал Музей космонавтики, сообщает 20 августа официальный сайт мэра и правительства столицы.

За первое полугодие 2019 года учащиеся школ посетили этот музей почти 40 тыс. раз.

«Здесь ребята могли познакомиться с историей покорения космоса и биографиями космонавтов, узнать, как они живут и питаются на орбите, а также изучить устройство ракет-носителей и спутников», — говорится в сообщении.

Пользуется популярностью Государственный Дарвиновский музей — 30,9 тыс. посещений. На третьем месте — Государственный музей А.С. Пушкина — около 18 тыс. посещений. Немного уступает ему Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева — 17,5 тыс. посещений.

Московские школьники также посещают Музей Москвы, Государственный музей обороны Москвы, музей-заповедник «Царицыно», усадьбу Кусково, Дом Гоголя и музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34».

Отмечается, что все посещения бесплатны. Ученики школ могут побывать на 91 одной культурной площадке города. За первое полугодие 2019 года они воспользовались этой возможностью 295 тыс. раз.