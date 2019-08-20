Томск, , 07:37 — REGNUM

Изучение двух иностранных языков станет обязательным в школах Томска с начала нового учебного года. Ученикам предстоит выбрать из английского, немецкого и французского.

Об этом сообщает портал «Vtomske.ru» со ссылкой на заявление заместителя начальника департамента образования администрации города Ирины Швайко.

«Очень востребованы сегодня учителя иностранных языков, потому как на уровне основного образования у нас вводится обязательный второй иностранный язык», — рассказала она журналистам.

По её словам, введение изучения двух иностранных языков в школах стало обязательным в связи с реализацией государственных образовательных стандартов. Во многих школах он уже введён, в остальных будут осваивать второй язык по мере наличия специалистов.

Между тем, уже на сегодняшний день дефицит педагогов в Томске составляет около 200 человек. Ещё около 150 учителей не хватает в сёлах области.

Как сообщало ИА REGNUM, изучение двух иностранных языков в школах с пятого класса стало обязательным с 2015 года. Однако не все регионы страны были готовы к этому, поэтому многие учебные заведения получили отсрочку на переходный период.

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