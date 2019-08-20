Якутск, , 07:32 — REGNUM

Общественность Якутска намерена 1 сентября собраться на митинг, где будет требовать бесплатный проезд на автобусах для школьников и студентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Якутске более 45 тыс. учащихся разного возраста. 19 798 человек — это учащиеся с 1 по 4 класс, для которых на бесплатный проезд город выделяет 18 368 500 рублей, сообщили в мэрии.

«Мы, жители Якутска, требуем бесплатный проезд для школьников! 1 сентября у нас с вами есть возможность показать властям, что горожанам необходим бесплатный проезд на автобусах для всех школьников, а студентам проездной за 1000 рублей в год. Приходите сами и зовите друзей», — призывает в петиции организатор митинга Анатолий Ноговицын.

Петицию подписали уже 4455 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2013 года в Якутске действует компенсация проезда для студентов.