Кемерово, , 07:28 — REGNUM

Жительница Новокузнецка, только обратившись в суд, смогла отстоять право своего ребёнка на зачисление в первый класс одной из школ района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Новоильинский районный суд города.

Как рассказали в суде, жительница города обратилась с иском к средней общеобразовательной школе №107 «о понуждении к предоставлению доступа к бесплатному школьному образованию» для её дочери.

По данным издания «Сибдепо», женщина 1 февраля через портал Госуслуг подала заявление о приёме дочери в первый класс школы № 107, а также лично подала заявление в школе и через портал «Электронная школа 2.0». Но ей пришёл ответ, что её ребёнку не хватило места.

В процессе рассмотрения иска спор о зачислении ребёнка в первый класс был разрешён в добровольном порядке. Девочка была зачислена в первый класс указанной школы. Мать ребёнка отказалась от исковых требований. Производство по делу было прекращено.

Как рассказал изданию «ВашГород.ру» представлявший в суде интересы семьи юрист Евгений Ильченко, прямо перед судебным заседанием в школе освободилось целых два вакантных места, на одно из них и зачислили ребёнка.