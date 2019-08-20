Пекин, , 07:24 — REGNUM

Ведущий издательский дом Китая The Commercial Press запустил платформу, дающую возможность читателям получить доступ к почти 60 тыс. цифровым версиям книг онлайн, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

Платформа предоставляет всевозможные услуги: от доступа к новостным печатным изданиям до литературы для студентов, ученых и специалистов, не обделяя вниманием и рядовых читателей.

Более 20 тыс. книг, представленных платформой, являются редкими изданиями, опубликованными с период с 1898 по 1949 годы и 1300 книг в форме видео или аудио. Кроме того, платформа предоставляет рекомендационные услуги, услуги публикации, покупки и продажи книг.