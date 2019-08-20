Томск, , 07:07 — REGNUM

В лесах на территории Томской области по условиям погоды класс пожарной опасности в лесахТомской области составляет 3,3 балла из 5. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это средние показатели.

За минувшие выходные 17−18 августа в области потушено восемь лесных пожаров четырёх районах, в том числе в Томском. Новых возгораний по ситуации на 19 августа не обнаружено.

«Наблюдавшаяся в выходные дни в областном центре легкая дымка — следствие оставшихся термоточек в соседних регионах Сибири, в том числе в Красноярском крае», — сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС Денис Абраменко.

Добавим, что всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 145 лесных пожаров на общей площади 1629,5 гектаров. Причём, большая часть — 136 возгораний были потушены в течение суток с момента обнаружения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с лесными пожарами в Сибири в целом улучшается. Так, обстановка стабилизировалась на территории Республики Якутия, Красноярского края и Иркутской области.

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