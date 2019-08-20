Харбин, Китай, , 07:06 — REGNUM

На крупнейшем притоке реки Амур (в Китае известна как Хэйлунцзян) реке Сунгари (в Китае известна как Сунхуацзян) на северо-востоке Китая впервые произошел паводок в этом году, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

В связи с непрекращающимися в последнее время ливнями уровень воды в среднем течении реки достиг опасного значения. Уровень воды на гидрометрической станции Цзямусы достиг уже 79,05 метра.

По данным на 8:00 по местному времени 17 августа, полученным с 30 гидрометрических станций вдоль реки Амур, наблюдается превышение опасного уровня. В провинции Хэйлунцзян начинается подготовка в возможным серьезным паводкам, проводится эвакуация людей в затронутых регионах и останавливается производство на более чем 100 шахтах.