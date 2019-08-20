Якутск, , 07:02 — REGNUM

В Якутии более 75% учеников будут учить школьную программу на якутском языке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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К увеличению количества якутских классов в республике шли давно, и если пять лет назад в Якутске было 200 таких классов, то в учебном году-2019 откроют 363.

«Интерес к обучению на якутском языке с каждым годом растёт», — добавили в горадминистрации Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии расширяют сферы употребления родного языка и привлекают студентов и учеников старших классов к научной деятельности.