Пекин, , 07:00 — REGNUM

Китайская национальная комиссия по контрою за оборотом наркотических веществ сообщила об успехе 109 городов Китая в войне с наркотиками, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

В январе 2019 года 109 городов по всему Китаю, включая Чжуншань в провинции Гуандун и Куньмин в провинции Юньнань заявили о желании взять на себя лидерство в антинаркотической войне.

В 2018 году полиция в 109 городах Китая изъяла 38,8 тонн наркотиков, что составляет 50% от общего количества изъятий по всей стране, раскрыв 3500 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и задержав 45 тыс. подозреваемых, сообщили в комиссии.

Как сообщил заместитель директора комиссии Лю Юэцзянь, усилия должны быть только интенсифицированы в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, дабы минимизировать вред обществу, наносимый запрещенными веществами, особенно в преддверии празднования 70-й годовщины образования КНР 1 октября текущего года.

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