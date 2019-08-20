Томск, , 06:59 — REGNUM

Дефицит педагогов в томских школах составляет более 200 человек, в детских садах — около 70. Не хватает преподавателей начальных классов, русского языка и литературы, иностранных языков, математики, физики.

Как передаёт портал «Vtomske.ru», в системе образования города в настоящее время трудятся 7 756 педагогических работников, в том числе в образовательных учреждениях — 3 961 человек, в дошкольных — 3 124 человека, учреждениях дополнительного образования — 665 человек.

«Вакансий в общеобразовательных учреждениях — 208… В дошкольных учреждениях вакансий в настоящее время 69», — рассказала заместитель начальника департамента образования администрации Томска Ирина Швайко.

Между тем, в сёлах области дефицит педагогов составляет около 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за дефицита учителей в школах Бурятии готовят экспериментальные площадки для дистанционного обучения. Всего 95 школ готовы присоединиться к эксперименту.

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