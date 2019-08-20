Барнаул, , 06:43 — REGNUM

Все эти идеи о введении перерывов на физкультуру на рабочем месте — неплохие по сути, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение российского Минздрава, он пояснил:

«Зачастую условия труда связаны с гиподинамией, вынужденным положением, а также стрессами и психо-эмоциональным напряжением. Все это чревато развитием разнообразной патологии. Законодательно закрепленная возможность перерыва с целью занятий физкультурой потенциально способна увеличить физическую активность работника, сделать её регулярной. Другое дело, что необходимо соответствующее пространство в виде оборудованных помещений. Немаловажной представляется и разъяснительная работа среди работников, которые иначе могут игнорировать такие важные мероприятия».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ввести физкульт-брейки на рабочем месте предлагает работодателям российский Минздрав. По мнению авторов идеи, это поможет снять стресс и избежать производственных травм.