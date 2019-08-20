Чэнду, Китай, , 06:39 — REGNUM

Китайская авиакомпания Air China возобновит полеты до туристического места Цзючжайгоу в провинции Сычуань на юго-западе Китая и до столицы провинции города Чэнду, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

Как сообщили в западном отделении Air China, начиная с 6 сентября компания начнет обслуживать рейсы до указанных мест по понедельникам, средам, пятницам и субботам самолетами Airbus A319.

8 августа 2017 года землетрясение магнитудой 7,0 привело к тому, что Национальный парк Цзючжайгоу, являющийся мировым наследием ЮНЕСКО и известный своими живописными водопадами, пышными лесами и горными реками, был закрыт. Аэропорт Цзючжай Хуанлун также временно прекратил работу.

8 августа 2019 года авиакомпания Sichuan Airlines возобновила авиаперевозки между Чэнду и Цзючжайгоу. Отметим, что это аэропорт является важным туристическим хабом провинции, связывающим местные достопримечательности с внешним миром. Поздее планируется возобновить рейсы и с другими городами, включая Чунцин, Сиань, Пекин и Шанхай в течение года.

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