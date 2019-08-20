Екатеринбург, , 06:42 — REGNUM

Дополнительная защита зелёных зон в Екатеринбурга — не гарантия того, что с ними ничего не случится. Об этом заявила организатор сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина изданию Е1.

По мнению Балтиной, статус особо охраняемых природных территорий — не панацея, хотя данную инициативу можно поддержать.

«Здесь важно поменять отношение, но это движение в верном направлении», — уверена Балтина.

По мнению активистки, нужно уделить особое внимание благоустройству зелёных зон. В частности, при реконструкции парков и скверов не должны страдать здоровые деревья, а вместо больных нужно высаживать новые.

Напомним, ранее в гордуме заявили, что два десятка парков и скверов Екатеринбурга могут получить статус особо охраняемых природных территорий. В числе «счастливчиков» — сквер у Драмтеатра, где проходили протесты против появления там храма Святой Екатерины.

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