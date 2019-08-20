Екатеринбург, , 05:41 — REGNUM

В Екатеринбурге 19 скверов и парков могут получить статус особо охраняемых природных территорий, что позволит в дальнейшем защитить эти земли от возможных застроек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

Как сообщили в представительном органе муниципалитета, вопрос сохранения зелёных зон Екатеринбурга остро встал после массовых уличных протестов, которые прошли в городе в мае 2019 года. Тогда часть горожан выступила против начала застройки на месте сквера возле Драмтеатра. В связи с чем, депутаты ещё в мае обратились в администрацию с просьбой разъяснить, как организована работа по созданию на территории Екатеринбурга рекреационных (зеленых) зон.

В итоге мэрией был представлен список городских зон с зелёными насаждениями, которые находятся в собственности муниципалитета, а значит могут быть взяты под охрану города. Планируется разработать паспорта для этих территорий и в 2020 году представить на рассмотрение в городскую думу проект постановления о придании им нового статуса.

Отметим, что на данный момент в Екатеринбурге несколько скверов и парков уже обладают статусом особо охраняемых природных территорий.