Анадырь, , 05:40 — REGNUM

Отопление в жилые дома и соцобъекты в Анадыре Чукотского автономного округа дадут на три дня раньше запланированных сроков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Городская система тепловодоснабжения уже готова и коммунальные службы 20 августа приступили к её заполнению.

По информации руководства города, подавать тепло планировали на три дня позже. Но так как коммунальщики справились заранее, то и отопительный сезон уже начался.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа на Чукотке выпал первый снет, в северных районах округа уже подключили отопление, а где-то его и вовсе не отключали.