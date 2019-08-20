Москва, , 05:24 — REGNUM

Самые популярные приметы среди российских путешественников выяснил портал Ozon.travel. Согласно результатам опроса, более 52% туристов присаживаются на дорожку.

Также 20% туристов стараются ничего не зашивать перед путешествием, чтобы не привлечь беду. Еще 9% принявших участие в опросе стараются не встретить по пути из дома женщину с пустыми ведрами. 7% респондентов сообщили, что не оглядываются назад, когда уезжают в путешествие. Шесть процентов туристов считают, что если подержаться за угол стола, то поездка будет удачной.

Опрос проводил портал Ozon.travel. В нем приняли участие 1500 пользователей портала.