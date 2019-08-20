Новосибирск, , 05:17 — REGNUM

Новосибирцам стали приходить на электронную почту письма от якобы Фонда социального страхования. В сообщении говорится о крупной компенсации. В новосибирском региональном отделении Фонда предупреждают, письма рассылают мошенники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для большей правдоподобности к письму прикрепляют квитанцию. Чтобы получить компенсацию получателю письма предлагают перейти по ссылке в личный кабинет. А дальше его просят зарегистрироваться и оплатить комиссию.

«Если на ваш личный e-mail пришло письмо с темой «вам полагаются начисления компенсационного характера», отправителем которого значится управление контроля социального обеспечения, ни в коем случае не переходите по ссылке в приложенной квитанции. Это грозит потерей денег и заражением компьютера вирусами», — говорится на официальном сайте регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

В Фонде подчёркивают, что при получении подобных писем нужно сообщить в правоохранительные органы.

По словам помощника управляющего регионального отделения фонда социального страхования Виталия Горчакова, на которого ссылаются «Все новости Новосибирской области», перешедший по ссылке теряет деньги, а потом ещё может обнаружится, что на него зарегистрированы какие-нибудь организации.