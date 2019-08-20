Тяньцзинь, Китай, , 05:03 — REGNUM

Пять отелей Китай лишись пятизвездочного статуса по итогам секретного расследования, проведенного Министерством культуры и туризма Китая, сообщает 19 августа агентство Синьхуа.

Расследование показало, что некоторые пятизвездочные отели имеют ужасные санитарно-гигиенические условия и серьезные проблемы с противопожарной безопасностью, говорится в заявлении комитета по гостиничным рейтинга Китайской ассоциации туристических отелей.

Пять отелей, имевших ранее пятизвездочный статус, лишись его. В частности, речь идет о Tianjin Yan Yuan International Hotel (бывший Sheraton Tianjin Hotel), Holiday Inn Binhai Tianjin, Eton Hotel Pudong, Hilton Chongqing and Days Hotel и Suites Dianya Chongqing. Комитет также постановил еще 11 отелям немедленно устранить все проблемы в течение 12 месяцев.

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