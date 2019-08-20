Наньчан, Китай, , 04:25 — REGNUM

Провинция Цзянси на востоке Китая отобрала 10 «королей деревьев» и наградила каждое 50 тыс. юаней ($7100), которые пойдут на их защиту, сообщает агентство Синьхуа.

В Цзянси насчитывается почти 130 тыс. древних деревьев, разбросанных по всей провинции. Отбор «королей деревьев» был запущен еще в 2018 году. Спустя целый ряд шагов, включая инспекции, получение рекомендаций, общественное голосование и экспертные оценки, 10 из 200 кандидатов получили свою награду, сообщили в местном бюро лесничества.

Победителями стали в том числе камфорное дерево возрастом 2000 тыс. лет, дерево гинкго возрастом 2500 лет и китайский тис возрастом 1600 лет. В местном бюро лесничества сообщили, что каждый из «королей» получил награду в размере 50 тыс. юаней. Еще 90 менее везучих «собратьев» получили по 25 тыс. юаней. Поскольку деревья сами не могут распорядиться деньгами, этим займется бюро. В частности, деньги пойдут на развитие мер по усилению защиты древних деревьев.

Отметим, что в декабре 2018 года власти Пекина отобрали десятку «самых красивых королей деревьев», а Шанхай, наоборот прекратил ряд проектов защиты древних деревьев.