Казань, , 03:44 — REGNUM

В Управлении МЧС по региону рассказали, откуда в Казани и Высокогорском районе Татарии появился резкий неприятный запах, на который за день в службу 112 поступило свыше 70 жалоб. Жители Авиастроительного района столицы республики и соседнего района жаловались на запах, похожий на газ. В МЧС уточнили, что угрозы для здоровья населения нет и это одно из предприятий проводило пропаривание старой цистерны перед её утилизацией. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

19 августа весь день жители жаловались на резкий и странный запах, похожий на газ:

«Полгорода уже в вони газа. Что происходит вообще??», «В Кировском районе на Вахитова тоже запах».

Всего до вечера в систему 112 поступило более 70 жалоб на запах газа по пяти улицам Авиастроительного района. В управлении МЧС сообщили, что причиной запаха стала пустая подземная ёмкость на 15 кубометров, где ранее был сжиженный газ. Её доставили на утилизацию в ООО «Металл Трейд» в посёлок Озёрный Высокогорского района. Работники компании до утилизации провели работу по пропариванию цистерны. Работы уже прекращены.

В ведомстве уточнили, что до жилого сектора Авиастроительного района Казани с места обработки цистерны 2,8 км, но жители скептически отнеслись к такому объяснению, отметив, что запах дошёл и до других районов и есть не только по указанным в сообщении МЧС адресам:

«На квартале такая вонь, что аж в горле першит, какая цистерна?», «Не только в указанных районах запах. С вечера и до сего часа жуткий запах стоит в Ново-Савиновском районе», «В 18−19 часов ужаснейшая вонь стояла на протяжении М7 от Ореховки до Дербышек», «Дышать вообще трудно».

Жалобы от жителей из разных районов продолжались до поздней ночи. Проверкой сообщений о запахе займётся мобильная лаборатория минэкологии РТ.

Напомним, также ранее жители Тукаевского района неоднократно жаловались на вонь, причиной которой называли свинокомплекс. Проблемы с неприятными запахами по разным причинам наблюдались и по другим районам в разное время.