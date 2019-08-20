Урумчи, Китай, , 03:23 — REGNUM

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая начался сброс воды в реку Тарим, являющейся самой длинной внутренней рекой Китая, в целях ее восстановления, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 350 млн кубометров воды из водохранилища будет перелито в нижнее течение реки в этом году, что станет уже 20-м отведением воды с того момента, как Синьцзян запустил проект в 2000 году, сообщили в администрации бассейна реки.

Река Тарим течет на 1321 км вдоль бесплодной пустой земли Таримского бассейна с редким населением. Чрезмерное орошение земель в 70-е годы привело к перерасходу воды из бассейна реки, а далее к ее обмелению. В результате исчезла вся и без того небогатая растительность.

В настоящее время Синьцзян влил около 7,7 млрд кубометров воды в низовья реки Тарим. Согласно результатам мониторинга, проект отведения воды уже значительно снизил экологическую деградацию в низовьях реки. Уровень грунтовых вод в регионе значительно вырос, а разновидность живности и растительности постепенно приходит в норму.

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