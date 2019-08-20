Нью-Йорк, США, , 03:16 — REGNUM

Департамент полиции американского Нью-Йорка уволил сотрудника ведомства, замешанного в смерти чернокожего американца Эрика Гарнера в 2014 году, сообщает Associated Press.

Глава полицейского управления Джеймс О'Нил заявил, что уволил Дэниела Панталео, который, по его словам, «не может больше эффективно служить в полиции Нью-Йорка». О'Нил признал, что применение запрещенного приема при аресте Гарнера являлось ошибкой, которая привела к смерти чернокожего. Как отметил мэр города Билл Де Блазио, это решение департамента полиции поможет семье Гарнера пережить трагедию.

«Сегодня мы, наконец-то, видим, как правосудие свершилось. Сегодняшнее решение не вернет к жизни Эрика Гарнера, но, надеюсь, это как-то поможет его семье», — заявил он.

Напомним, смерть Эрика Гарнера в 2014 году вызвала широкий общественный резонанс в США. Тогда, в июле 2014 года, Панталео и его коллеги попытались задержать Гарнера за запрещенную торговлю сигаретами. Гарнер сопротивлялся задержанию, в результате чего полицейские применили силу. В частности, Панталео применил удушающий прием, в результате чего Гарнер погиб.