Магадан, Магаданская область, , 03:05 — REGNUM

Лагерь «Северный Артек» в посёлке Снежный на Колыме открыл последнюю в этом году, четвертую смену, для более чем 350 ребят разного возраста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Лето без границ» — именно так называется смена, которая стартовала 19 августа.

Всего за летние месяцы в лагере отдохнёт 1200 детей со всех районов Магаданской области, в том числе, и ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Четвертая смена в нашем лагере открылась торжественной линейкой. Дети зажигательными танцами и громкими кричалками показали готовность к отдыху в кругу друзей. «Северный Артек» — это уникальный лагерь, в котором созданы все условия, чтобы ребята могли набраться сил, получить заряд бодрости и хорошего настроения, найти новых друзей и проявить свой талант», — рассказала директор лагеря Алевтина Метрвищева.

В «Северном Артеке» есть всё для комфортного отдыха: игровые комнаты, просторные спальни, большой актовый зал, дискозал, библиотека, столовая, бильярдная, бассейн и сауна.

Также для улучшения здоровья можно посетить солевую пещеру, принять комплекс фитотерапии и кислородный коктейль.

«И самое основное — в лагере построят физкультурно-оздоровительный комплекс по нацпрограмме «Демография» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Стоимость — 792 млн рублей. Комплекс круглогодичный, в него входит спортивный зал, бассейн 25 метров с пятью дорожками, универсальный зал с трибунами на 250 мест, тренажерный и фитнес залы», — добавила зампредседателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии в палаточном лагере «Холдоми» по всей стране прошли проверки детских лагерей, в Магаданской области нарушений не обнаружено.