Маунтин-Вью, США, , 22:55 — REGNUM

Пользователи из разных стран мира 19 августа сообщают о сбоях в работе интернет-поисковика Google. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Google

Сообщения о неполадках начали поступать около 21:00 по московскому времени. Подавляющее большинство жалоб (94%) связано с невозможностью авторизоваться в учётной записи, у некоторых также наблюдаются сбои в работе поисковой системы.

Жалобы поступают в основном от пользователей из США, Бразилии и ряда стран Европы, включая Великобританию, Нидерланды, Германию. Неполадки наблюдаются и на территории России — главным образом, у пользователей из Москвы.