Астрахань, , 22:37 — REGNUM

В должности ректора Астраханского государственного университета официально утверждён Константин Маркелов. Как сообщила пресс-служба вуза 19 августа, соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Согласно официальному документу, Маркелов будет возглавлять АГУ пять лет — до 14 августа 2024 года. Весной 2019 года он выиграл выборы на пост ректора, набрав более 80% голосов.

Константин Маркелов с 8 февраля 2018 года исполнял обязанности ректора. До этого он занимал пост главы правительства Астраханской области.