Цхинвал, , 20:56 — REGNUM

Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Южной Осетии занимается подготовкой лыжных склонов в селении Цон Дзауского района, об этом 19 августа сообщает ИА «Рес».

Президент федерации орнолыжного спорта и сноуборда Лери Тедеев отметил, что югоосетинские специалисты уже провели замеры будущей горнолыжной трассы, просчитали маршрут, а также изучили местность будущего горнолыжного курорта. Активную поддержку в создании горнолыжного курорта оказывает президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Тедеев выразил уверенность в том, что в ближайшие годы, курорт появится в республике.

Согласно разрабатываемому проекту, в селении Цон появится все необходимое для подобного курорты: канатная дорога, коттеджи, прокаты, гостиницы.