Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 20:31 — REGNUM

На Ямале инвалид первой группы через прокуратуру и суд добился оказания специализированной медицинской помощи. В нарушение требований законодательства Новоуренгойская больница не организовала транспортировку пациента до места лечения и обратно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Мужчина проживает в посёлке Коротчаево и страдает хронической почечной недостаточностью. Ему три раза в неделю необходим гемодиализ, ближайшая аппаратура для которого расположена в Новом Уренгое, за 150 км от дома. И ему приходится каждый раз приходится преодолевать данное расстояние самостоятельно и за собственный счёт.

Однако из положений действующего законодательства, а именно из п.2 статьи 19Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» следует, что транспортировку инвалидов в медицинские учреждения, оказывающие специализированную помощь в виде проведения заместительной терапии методом гемодиализа, должна организовать больница. Но в медучреждении отказывались это делать, указывая, что доставка пациента до места гемодиализа — это якобы социальная, а не медицинская услуга.

В целях восстановления нарушенных прав инвалида прокуратура обратилась в суд с иском к медицинскому учреждению. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. На ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» возложена обязанность по организации транспортировки инвалида для оказания специализированной медицинской помощи.