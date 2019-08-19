Псков, , 20:12 — REGNUM

На продолжение строительства «Социального городка», который с 2012 года возводится в деревне Борисовичи под Псковом, Псковская область получит субсидию из федерального бюджета в размере 250 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, средства будут выделены в 2020—2021 годах — 81 млн рублей и 167,2 млн рублей соответственно.

Строительные работы будут профинансированы в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Сейчас в этом микрорайоне построены 3-этажное здание для инвалидов-колясочников, два 2-этажных здания для пожилых граждан и центральное административное здание с блоком бытового обслуживания. Необходимо построить ещё два жилых здания, выполнить отделку помещений, провести благоустройство прилегающей территории.

Планируется, что в «Социальном городке» будут жить 117 граждан пожилого возраста и инвалидов, при этом 50 человек смогут посещать школу родственного ухода, а около 200 человек будут получать помощь в реабилитационном центре по оказанию услуг. В городке планируется создать отделение дневного пребывания на 150 мест — для нуждающихся в уходе на время. На территории городка будут установлены специализированные пандусы и лифты, обеспечивающие беспрепятственный доступ маломобильных граждан во все помещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, социальный микрорайон в Псковской области планировали построить уже к 2014 году, но эти планы осуществить не удалось из-за нехватки финансирования. Всего с начала строительства на реализацию проекта было направлено более 192 млн рублей, в том числе около 70 млн рублей из средств Пенсионного фонда РФ и более 123 млн рублей из бюджета Псковской области.

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