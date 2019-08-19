Цхинвал, , 19:59 — REGNUM

В приемную кампанию 2019 года в Юго-Осетинский государственный университет им. А.А. Тибилова поступило больше иностранных граждан, чем в прошлые года. Об этом сообщает ИА «Рес».

Юго-Осетинский Государственный Университет им. А.А. Тибилова Cominf.org

Как отметила ответственный секретарь приемной комиссии Ада Тибилова, в 2019 году на дневное отделение в университет поступило на 20% больше иностранных граждан, чем в 2018 году. Среди них — жители различных регионов Российской Федерации, в том числе Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, а также граждане Таджикистана, Узбекистана и Абхазии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые выпускники школ Южной Осетии поступили в ВУЗы Минобороны России.