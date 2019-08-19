Челябинск, 19 августа 2019, 19:48 — REGNUM
В Челябинске пока заасфальтировано 400 тыс. кв. метров дорог. Это 43% от плана, сообщает пресс-служба мэрии.
Цифры были приведены на аппаратном совещании 19 августа. На уже готовых более чем 12 тыс. кв. метров нанесена разметка. 501 тыс. кв. метров дорог отфрезеровано.
Как отмечает вице-мэр Владимир Алейников, в ночь на 19 августа работы закончили на улице Энгельса и Новоградском проспекте. Теперь рабочие приступили к ремонту на улице Курчатова. Также подходят к концу работы на Северном луче, на это нужно четыре дня.