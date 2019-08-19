Псков, , 19:09 — REGNUM

В Псковской области сегодня, 19 августа, начали работу 315 регистраторов Всероссийской переписи населения 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в Псковстате, до 17 сентября 2019 года они должны провести обход территории региона.

«Перед регистраторами стоит задача проверить фактическое наличие каждого дома, занесённого в предварительные списки, и в случае необходимости внести изменения. Регистраторы отмечают снесённые, сгоревшие, разрушенные здания, вносят в списки новостройки, определяют особенности по каждому дому: наличие жилых и нежилых помещений, кодового замка или домофона и другое. По итогам работы регистраторов территория будет поделена на переписные участки для будущей работы переписчиков», — сообщили в Псковстате.

Кроме того, регистраторы проверят состояние адресного хозяйства: на всех ли улицах есть таблички с названиями и номерами домов, а на домах — номера квартир.

Регистраторы не должны входить в жилище и проводить опрос, но могут интересоваться численностью проживающих в частных домах или уточнять число квартир в многоквартирных домах. Также регистратор может уточнять сведения об управляющей компании или об организации-собственнике строения.

Напомним, предыдущая Всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году.