Москва, , 18:51 — REGNUM

Прокуратура признала незаконным и отменила возбуждение уголовного дела в отношении жительницы Москвы, заказавшей по почте лекарство с психотропным веществом для больного эпилепсией сына. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Как отмечается, проведённая Московской межрегиональной транспортной прокуратурой проверка показала отсутствие в деле «данных, образующих объективную сторону преступления», предусмотренного статьёй 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов».

«По итогам проверки московско-курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное», — говорится в сообщении.

В настоящее время материалы дела направлены на дополнительную процессуальную проверку в столичную таможню. Отмечается, что ход и результаты этой проверки взяты на контроль Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе стало известно, что жительница Москвы была задержана на почте сотрудниками таможни при получении из-за рубежа посылки с сильнодействующим противосудорожным препаратом «Фризиум», который она приобрела для тяжелобольного сына. В России данный препарат не легализован.

Информация о возбуждении Федеральной таможенной службой уголовного дела по данному факту вызвала общественный резонанс. После этого прокуратура организовала проверку законности возбуждения дела.

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